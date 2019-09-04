Son Dakika Haberleri: Başkan Tokur'dan toplu sözleşme açıklaması
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Başkan Tokur'dan toplu sözleşme açıklaması

2 saat önce

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Necdet İrfan Tokur, toplu sözleşme süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Başkan Tokur'dan toplu sözleşme açıklaması, System.String[]

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Necdet İrfan Tokur, toplu sözleşme süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu.


2020- 2021 Yılını kapsayan toplu sözleşme süreci kamu hakem kurulunun kararını açıklamasıyla birlikte tamamlandığını söyleyen Başkan Tokur, "Sadece Ankara'da iki saatlik sözde bir iş bırakma eylemi ile bakanlığa cüzdan atanların Türkiye'de kamu sendikacılığının yüz karası oldukları bir kez daha net bir biçimde görülmüştür. Ne toplu sözleşme sürecini yürütebilmişler ne de memurun hakkını savunabilmişlerdir. Türkiye Kamu-Sen'in eylemse eylem gelin birlikte mücadele edelim, çalışanların kazanması için hep beraber ortak bir tavır koyalım çağrılarına da kulak tıkamışlardır. Toplu sözleşme süreci bitince de ortalıktan kaybolmuşlardır.


Sıfır zamma imza atanlar, hizmet kolumuza baktığımızda ise sıfır kazanım ile süreci bitirmişlerdir. Yeni hiçbir kazanım elde edemeyenler sıfırlanan döner sermaye, çalışanı memnun etmeyen yıpranma payı, düşük ücretler gibi temel sorunlar için hiçbir çaba göstermemişlerdir. Sözleşmelilere kadro, hizmetlilere memurluk gibi temel beklentileri umursamamışlardır. Temel talepleri geçtik göstermelik bile olsa bir tane dahi kazanım elde edemeyerek çaplarını göstermişlerdir.


Sağlık çalışanları tükenmişlik sendromu içinde çalışma hayatını sürdürürken keyiflerine bakmayı makul görmüşlerdir. Yaşananlarla çalışanı düşünmeyen, sadece gemimiz yürüsün yeter mantığında olanların sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına bir şey veremeyeceği yine görülmüş, tarih tekerrür etmiştir. Tarihin tekerrür etmesi ne yazık ki ibret alınmamasının sonucudur. Çünkü çalışanlar kendilerine zulüm eden bu sözde sendikalara gerekeni yapmamışlardır.


Toplu sözleşme süreci bitti ise şimdi söz kamu çalışanlarında, sağlık çalışanlarındadır. Masada memurun hakkını hiç eden, toplu sözleşmeyi hüsranla bitiren bu yetkilendirilmişlerden hesap sormalıdırlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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