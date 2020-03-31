Başkan Tollu'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

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Başkan Tollu'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışladığını açıkladı.
Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4,5 saat süren kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını açıklamasının ardından Başkan Tollu, kampanyaya desteğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bağışını duyan Tollu, "Erdemli Belediye Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışlıyorum. Gün paylaşma ve dayanışma günüdür. Bu günleri hep birlikte atlatacağımıza, huzurlu ve güvenli yarınlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Biz bize yeteriz" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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