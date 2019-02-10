Son Dakika Haberleri: Başkan Tollu'dan Sigara Bağımlılığı ile Mücadeleye Destek

Başkan Tollu'dan Sigara Bağımlılığı ile Mücadeleye Destek

1 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla düzenlenen farkındalık toplantısına katıldı.

Başkan Tollu'dan Sigara Bağımlılığı ile Mücadeleye Destek, System.String[]
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla düzenlenen farkındalık toplantısına katıldı.

Toplantıya Tollu'nun yanı sıra, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu'da katıldı.

Sigaranın zararları üzerine açıklamalarda bulunan Loğlaroğlu, bırakma yöntemleri üzerinde de durdu. Bağımlılığın çocuk yaşlarda başladığını belirten Loğlaroğlu, toplumun her kesimini bilinçlendirmek adına bu toplantıların önemini vurguladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise özellikle çocukların topluma faydalı bireyler olabilmeleri adına en büyük sorumluluğun kendilerine ait olduğunu ifade etti. Çocukların ve gençlerin vatana millete hayırlı bireyler olarak yetiştirilmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Tollu, oluşturdukları sosyal yaşam alanları, festivaller, sportif faaliyetler ile de gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:40 Kaynak: İHA

Kula, Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel
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