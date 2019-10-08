Son Dakika Haberleri: Başkan Tollu din görevlileri ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Tollu din görevlileri ile bir araya geldi

Başkan Tollu din görevlileri ile bir araya geldi

2 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçedeki din görevlileriyle bir araya geldi.

Başkan Tollu din görevlileri ile bir araya geldi, System.String[]

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçedeki din görevlileriyle bir araya geldi.


Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Kaymakamı Avni Kula, Erdemli'nin dini hizmetler veren kursları ile ön planda olduğuna değinerek, çalışmalarından dolayı görev sahiplerine ve bu programı düzenleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti. İlçe Müftüsü Hayri Erenay ise 24 saat boyunca görevleri başında bulunduklarını dile getirdi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kültürel ve manevi değerlere sahip çıkmak ve onları korumanın önemli olduğunu belirterek, "Sizler bu görevin ehemmiyetini, değerini bizlerden daha çok biliyorsunuz. Böyle önemli bir görevi seçerek bu topluma olan borcunuzu en iyi şekilde ödemiş bulunmaktasınız. Sizlere binlerce kere teşekkür ediyorum, Cenabı Hak sizlerden razı olsun. Bizim ailemize karşı, toplumumuza karşı ve milletimize karşı elbette ki, sorumluluklarımız var ama bizlerin dünyadaki mazlumlara karşı da sorumluluğumuz var. Nerede ezilen, mezalim altında bulunan biri varsa şu an bizden kurtuluş beklemekte. Bizlerde bu görevin bilincinde olarak bu aziz milleti, bu asil milleti Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız" dedi. - MERSİN

Mükerrem Tollu, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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