Son Dakika Haberleri: Başkan Tollu, Eczacıların Sorunlarını Dinledi

Başkan Tollu, Eczacıların Sorunlarını Dinledi

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği'nde eczacılar ile bir araya gelerek isteklerini ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Tollu, Eczacıların Sorunlarını Dinledi, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği'nde eczacılar ile bir araya gelerek isteklerini ve şikayetlerini dinledi.

Erdemli Temsilcisi Samet Yörük ve eczacılarla buluşan Tollu, Erdemli'nin, Mersin'in en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu söyledi. Eksikleri olduğunu, ancak ellerinden geldiğince en hızlı şekilde sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Tollu, Erdemli'nin turizm, tarım ve sanayi gibi birçok farklı sektörde gelişebileceğinin altını çizdi. Bu yatırımların çoğalması için bazı şeylerin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Tollu, "Turizmin gelişmesi için öncelikle havalimanının yapılması ve yolların değişmesi şart. Ulaşım ne kadar kolay olursa insanlar o kadar fazla ziyarette bulunur. Eskiden kokudan durulmayan denizimiz, şimdi mavi bayraklı. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yapılacak olan yatırımlarla birlikte Erdemli'de kalkınmanın sağlanacağını ifade eden Tollu, "Örneğin, 2019 senesi içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacak. Doğalgaz ile birlikte sadece yazları Erdemli'de bulunan birçok insan kışın da ilçede kalacak ve bu sayede yatırım artacak. Gelişen ve büyüyen Erdemli'de bu tarz sorunları daha az yaşayacağız" diye konuştu.

Temsilci Yörük ise eczacıların sorunlarına değinerek, çok fazla eczacılık fakültesi olmasından kaynaklı Erdemli'de bile gereğinden fazla eczane açılmasının olumsuzluklarını anlattı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Mükerrem Tollu, Mersin, Erdemli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü

CHP Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Demircan'dan Ses Getiren Proje: Gıda Bankacılığı Gizemli Kazının Yapıldığı 'Kırmızı Ev' Yüzünden Mahalle Sakinleri Başka Yerlere Taşındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 15:17:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tollu, Eczacıların Sorunlarını Dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]