Son Dakika Haberleri: Başkan Tollu, Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Tollu, Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

23 dakika önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Huzurevi ile bir araya gelerek sohbet edip çikolata ikram etti.

Başkan Tollu, Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Huzurevi ile bir araya gelerek sohbet edip çikolata ikram etti.

Başkan Tollu, Erdemli· Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Tollu, huzurevi sakinlerinden türküler ve şiirler dinleyerek, onlarla birlikte güzel anları paylaştı.

Huzurevi sakini Melahat Avcı, Tollu'nun ziyaretinden çok memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah sizden razı olsun. Bizleri çok memnun ettiniz. Sizlerin sıcaklığı ve varlığı bize güven veriyor. Bizlere çok iyi bakıyorlar, her ihtiyacımız sizin gibi devlet büyükleri sayesinde karşılanıyor. Sizlere çok teşekkür ederiz."

Tollu da "Her zaman sizlerin yanınızdayız ve destekçiniziz. İhtiyaçlarınızı karşılamak adına ben ve ekibim ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor

FETÖ Elebaşı Gülen, ABD'den Sınır Dışı Edilince Mısır'a Sığınabilir Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liralık Kitabı Satışa Sunuldu, Yayınevinin Sitesi Çöktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:11:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tollu, Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]