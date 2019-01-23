Başkan Tollu, Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
23 dakika önce
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Huzurevi ile bir araya gelerek sohbet edip çikolata ikram etti.
Erdemli
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, Erdemli Huzurevi ile bir araya gelerek sohbet edip çikolata ikram etti.
Başkan Tollu, Erdemli· Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Tollu, huzurevi sakinlerinden türküler ve şiirler dinleyerek, onlarla birlikte güzel anları paylaştı.
Huzurevi sakini Melahat Avcı, Tollu'nun ziyaretinden çok memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah sizden razı olsun. Bizleri çok memnun ettiniz. Sizlerin sıcaklığı ve varlığı bize güven veriyor. Bizlere çok iyi bakıyorlar, her ihtiyacımız sizin gibi devlet büyükleri sayesinde karşılanıyor. Sizlere çok teşekkür ederiz."
Tollu da "Her zaman sizlerin yanınızdayız ve destekçiniziz. İhtiyaçlarınızı karşılamak adına ben ve ekibim ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:48 Kaynak: İHA
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