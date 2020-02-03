Başkan Tollu: "Limon yiyelim, hastalıklardan ve gripten uzak duralım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tollu: 'Limon yiyelim, hastalıklardan ve gripten uzak duralım' - Son Dakika

Başkan Tollu: "Limon yiyelim, hastalıklardan ve gripten uzak duralım"

6 saat önce

Türkiye limon üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Limon yiyelim, limon tüketelim, hastalıklardan ve gripten uzak duralım" dedi.

Başkan Tollu:

Türkiye limon üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Limon yiyelim, limon tüketelim, hastalıklardan ve gripten uzak duralım" dedi.


Coğrafi işaret tescilli Lamas limon bahçesinde açıklamalarda bulunan Başkan Tollu, limonun virüslere karşı dezenfektan olduğunu ve hastalıklara karşı limonun tüketen kişiyi bu virüslerden koruduğunu ileri sürdü.


İlk olarak limonun ekonomik değeriyle ilgili konuşan Tollu, "Ülkemizin limon üretiminin yüzde 65'i Erdemli ilçesinde gerçekleştiriliyor. Erdemli ekonomisi için ülke ekonomisi için çok ciddi bir girdi. Çok şükür bu yıl üreticilerimiz ziyadesiyle fiyattan istifade ettiler. Şuan 3 lira ve 3 lirayı geçkin bir fiyat söz konusu. Üreticilerimizin kazancının bol olması, üreticilerimizin limondan fazlasıyla istifade etmeleri üreticilerimiz adına ciddi bir kazanım" dedi.


"Belediye olarak ilerleyen safhalarda Erdemli'de kesinlikle bir borsa binası yapacağız" diyen Tollu, "Limon borsasını Erdemli'de oluşturacağız. Çünkü madem bu ülkede üretilen ürünün yüzde 65'i bu memlekette üretiliyor, ekonomiye çok ciddi bir girdi sağlıyorsa, limonun borsasının burada oluşturulup, fiyatında dünya standartlarında bir değerde olmasını sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.


"Limon ciddi bir dezenfektan"


Çinde ortaya çıkan koronavirüse de dikkat çeken Tollu, "Limonun önemi dünyada git gide dahada belirgin bir hale geliyor. Uzmanların tespitlerini duyuyoruz. Özellikle Çin de yayılan enfeksiyona karşı, limonun gerçekten bir çare olduğu, limonun ciddi bir dezenfektan olduğu ve tüketildiğinde, gribal hastalıklara iyi geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu da gösteriyor ki dünyada daha da çok tüketileceği ve ülke ekonomisine çok ciddi bir girdi sağlayacağı, ekonomik değer olarak her geçen gün çok daha fazla önem artacağını müşahede ediyoruz" şeklinde konuştu.


Tollu açıklamasını, "Limon yiyelim, limon tüketelim, hastalıklardan ve gripten uzak duralım" diyerek tamamladı. - MERSİN

Mükerrem Tollu, Erdemli, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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