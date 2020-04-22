Başkan Tollu: "Limonda ihracat kapıları bir an önce açılmalı" - Son Dakika
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Başkan Tollu: "Limonda ihracat kapıları bir an önce açılmalı"

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede limon üreticilerinin korana virüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler geçirdiğini belirterek, üretilen ürünlerin miktarının iç pazarda tüketilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Başkan Tollu:

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede limon üreticilerinin korana virüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler geçirdiğini belirterek, üretilen ürünlerin miktarının iç pazarda tüketilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tollu, "Salgın dolayısıyla ihracatta tıkanıklık olduğundan fiyatlar hızla aşağı düştü. Kapılar bir an önce açılması gerekiyor" dedi.


Limon üretiminin önemli merkezlerinden Erdemlide, korona virüs salgınından dolayı limon üreticileri ihracatın durması nedeniyle zor günler yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tollu, küresel bir salgın haline gelen ve ülkemizde de görülen korona virüsten dolayı limon ihracatının olmamasının üreticiyi kara kara düşündürdüğünü söyledi. İnsanları evlerine hapseden yeni korona virüsün tarım dış ticaretinde de çok önemli kararların alınmasına neden olduğunu hatırlatan Tollu, ihracat kapılarının kapanmasıyla limon üreticisinin çok zor duruma düştüğünü dile getirdi. Bir an önce ihracat kapılarının açılması gerektiğini vurgulayan Tollu, "Tarım ürünleri git gide önemini arttırıyor. Stratejistlere göre 21. yüzyılın en stratejik ürününün tarım ürünleri olduğu muhakkak. Sebebi şu dünyada hızlı bir nüfus artışı var. Dolayısıyla tarım alanlarında bir daralma var. Bu hızlı nüfusa göre tarım alanlarındaki daralma da gösteriyor ki tarım ürünleri 21. yüzyılda çok daha ehemmiyetli bir hale gelecek. Özellikle bunu limon ölçeğinde düşündüğümüzde, her yerde yetişmiyor. Erdemli'nin bu bağlamda stratejik önemi artıyor. Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'i Erdemli'de üretiliyor. Yıllık 450 bin ton limon üretim yapılmaktadır. Böylesine stratejik önem arz eden özellikle korona virüs münasebetiyle önemi kat be kat artan ve dünya pazarlarında çok önemli yer tutması gerekirken şu anda durum maalesef içler acısı. Limon ihracatına ilişkin sınırlama ise yeni. İhracatçı birliklerinin üyelerine yaptıkları duyuruya göre ağustos ayına kadar limon ihracatı özel izne bağlandı. Limonun C vitamini içeriği nedeniyle korona virüse karşı tüketiminin artması, yoğun talep görmesi nedeniyle limon ihracatı fiili olarak durduruldu. İç pazarda tüketilmesi mümkün görünmüyor. Şu anda dalında limon var. İkinci hasadın elde edilecek ürünleri çiçek açmış durumda. Üreticilerimiz bir anda pazara sunamadıkları için soğuk hava depolarında limonları çürümeye yüz tutmuş durumda. Bu da milli servetin heba edilmesi demektir. Biz yetkililerden bir kez daha istirham ediyoruz. Üreticilerimizin alın teri göz nuru bir yıllık emeği bu milli servetin heba edilmemesi adına bir an önce ihracat kapılarının açılması büyük önem arz etmekte. Bu sürecin her geçen gün uzaması kimseye fayda sağlamayacaktır. Üreticilerimiz maalesef çürüyen limonlarını sokağa dökmek zorunda kalacaklar" diye konuştu.


"İç piyasada üretilen limonların tüketilmesi mümkün değil"


Üretilen ürün miktarının iç pazarda tüketilmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Tollu, üreticinin kaygı içinde olduğunu belirterek, koronavirüs salgınından dolayı ihracatla ilgili tıkanıklıkların yaşanması sonrası fiyatların hızla aşağıya düştüğünü kaydetti. Limon piyasasının oluşturulmaması nedeniyle üreticilerin pazar bulmakta güçlük çektiğine işaret eden Tollu, "İhracatçı önünü göremiyor. Pazar yok. Talep de yok. İç piyasada üretilen limonların tüketilmesi mümkün değil. Korona virüs salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında limonun tüketildiği işletmeler de kapalı. Bu sene vatandaşlarımız zarar ederse; gelecek hasat zamanı limon dibi görecek. Üreticiler girdi maliyetlerini dahi karşılayamayacaklar. İnşallah bir an önce gerekli adımlar atılır ve limon üreticileri rahat bir nefes alır. Bizim yegane gayemiz bu ülkenin değerlerinin ve kaynaklarının verime dönüştürülmesi" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhracat, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:44 Kaynak: İHA

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