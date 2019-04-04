Son Dakika Haberleri: Başkan Tollu Mazbatasını Aldı

Başkan Tollu Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Erdemli'de Cumhur İttifakının desteklediği MHP'li Mükerrem Tollu, üçüncü dönem belediye başkanlığını kazanarak mazbatasını aldı.

Başkan Tollu Mazbatasını Aldı, System.String[]
Erdemli'de Cumhur İttifakının desteklediği MHP'li Mükerrem Tollu, üçüncü dönem belediye başkanlığını kazanarak mazbatasını aldı.

Mazbata törenine Başkan Tollu, eşi Fatma Tollu, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu, MHP Erdemli ilçe Başkanı Fatih Serin ile yeni seçilen belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Engin Kızıltaç, Başkan Tollu'ya hayırlı olması dileğinde bulunarak mazbatayı teslim etti.

Kendisini üçüncü dönem göreve getiren Erdemli halkına teşekkür eden Tollu, ilk günkü heyecanı yitirmeden bu yüce millete en kaliteli hizmeti daha çok çalışarak sunacaklarını söyledi. Bundan önceki iki dönemde çıraklık, ustalık dönemi yaşadıklarını, bu dönemde ise ustalık dönemine girdiklerini belirten Tollu,"Bu dönemde merkezi hükümetin de desteğini alarak muhteşem hizmetlere imza atacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

Mazbata töreni sonrası tatlı ikramı yapılırken, adliye çıkısında günün anısına aile fotoğrafı çektirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:04 Kaynak: İHA

AK Parti, Mükerrem Tollu, MHP, Erdemli, Politika
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