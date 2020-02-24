Başkan Tollu'ndan sınava giren öğrencilere moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tollu'ndan sınava giren öğrencilere moral ziyareti - Son Dakika

Başkan Tollu'ndan sınava giren öğrencilere moral ziyareti

6 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyenin kurs merkezince hazırlanan kayıt kabul sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

Başkan Tollu'ndan sınava giren öğrencilere moral ziyareti, System.String[]

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyenin kurs merkezince hazırlanan kayıt kabul sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.


Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi 7. sınıflara yönelik 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için hazırladığı kayıt kabul sınavını hafta sonu gerçekleştirdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da sınava girecek olan öğrencilere ve ailelerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, başarı dileklerini iletip çikolata ikramında bulundu. Tek tek derslikleri gezen ve öğrencilerin sınav kitapçıklarını da kendisi dağıtan Başkan Tollu, kurs merkezi önünde öğrencileri bekleyen velilerle de sohbet etti.


Öğrencilerin, eğitim hayatlarına devam ederken, belediyenin açmış olduğu ve alanında uzman öğretmenlerin görev aldığı ücretsiz kurs merkezinden azami surette istifade etmeleri gerektiğini söyleyen Tollu, "Şu an görüyoruz ve gördükçe de mutlu oluyoruz ki, bin 500 öğrencimiz açmış olduğumuz kurs merkezinde eğitim almak için burada sınava giriyor. Erdemli Belediyesi için bu büyük bir gururdur. Bizler de bugün çocuklarımızı yalnız bırakmadık, yanlarında olmak istedik, onlara sınav öncesi ikramda bulunduk, sınav kitapçıklarını dağıtarak başarı dileklerimizi ilettik. Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlar iyi eğitimler aldıkça geleceğimiz daha parlak, daha aydınlık olacaktır. Belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz kurs merkezi, öğrencilerimize eğitim anlamında kaliteli bir hizmet sunuyor. Kurs merkezimizde alanında uzman öğretmenlerimiz görev yapıyor ve öğrencilerimizle en iyi şekilde ilgileniyor" dedi.


90 sorudan oluşan ve 155 dakika süren kayıt kabul sınavına, bin 500 öğrenci başvurdu ve sınav sonuçları 25 Şubat Salı günü açıklanacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler için kesin kayıt dönemi ise 2-15 Mart tarihleri aralığında olacak. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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