Başkan Tollu, Şehir Dışında Okuyan Gençlerle Bir Araya Geldi

Mersin'in Erdemli İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehir dışında eğitim gören ilçe gençleriyle bir araya geldi.

Mersin'in Erdemli İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehir dışında eğitim gören ilçe gençleriyle bir araya geldi.



İstanbul'da eğitim gören gençler, süreç içerisinde sık sık bir araya gelmeye çalıştıklarını vurgulayarak, kahvaltı programında kendilerini ağırlayan Başkan Tollu'ya teşekkür etti.



Başkan Tollu ise ülkenin geleceğinin gençlere emanet edildiğini belirterek, gençlerin eğitimlerini aksatmadan sürdürmelerinin en önemli vazifeleri olduğunu söyledi. Bu kapsamda zaman zaman destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Tollu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine, gençlerin ülkeye sağladığı katkıyla ulaşabileceklerini ifade etti. Bu katkının da ancak ve ancak eğitimle olabileceğini dile getiren Tollu, tüm topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren her bir ferde minnettar olduklarını vurguladı. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fight Club'ı Aratmayan Kavgada Gençler Dövüştü, Vatandaşlar Tezahürat Yaptı! Kamera Kayıttaydı

İstanbul'da Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Operasyonu

Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Mahkemeden Ret

Berkay Şahin, Hakim Karşısında Kavgada Arda Turan'ın Ensesinden Nasıl Tuttuğunu Gösterdi