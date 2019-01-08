Başkan Toltar Geleneği Sürdürüyor

Göreve başladıktan kısa bir süre sonra halkın sorun ve isteklerini dinlemek ve çözüm bulmak için her Salı günü düzenlediği "Halk Günü" aralıksız sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, hemşerileriyle buluşarak, onların dertlerine derman olmaya devam ediyor. Gelenek haline getirdiği halk toplantılarının bir yenisini daha gerçekleştiren Başkan Toltar, Dilovası'nın değişik mahallelerinden gelen vatandaşların sorun ve şikâyetlerini tek tek dinlemeye devam etti.

BAŞKAN TOLTAR, HALK GÜNLERİNE ÖNEM VERİYOR

Hemşerilerini makamında ağırlayan Başkan Toltar'a, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Halk günlerine büyük önem veren ve her fırsatta halkı dinleyen ve çözüm araya Başkan Toltar, "Belediye başkanın öncelikli görevi halkın sorun ve isteklerini dinleyerek çözüm bulmaktır. Bizde bu anlamda sürdürdüğümüz ve vatandaşlarımızla buluştuğumuz halk günlerinde, halkımızın sorun istek ve önerilerini dinliyoruz. Şehrimize yapılması gerekenler ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinlemek çözüme daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Halkımızın görüşlerini dinlemek yerel yönetici olarak bizlere daha fazla katkı sağlıyor. Halkımızın yoğun istek gösterdiği halk toplantılarını sürdürmeye devam ediyoruz."dedi.

KENTİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SUNUYORUZ

Başkan Toltar, "Amacımız kentimizin gelişimine katkı sunmaktır. Hiçbir Dilovalı kardeşimizi birbirinden ayırım etmiyoruz. Bu kentte yaşayan biri olarak hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Bu kent ne kadar güzelleşir, ne kadar yaşanılabilir bir kent olursa hepimize faydası olacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana da halkımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ederken halkımızı da dinlemeye ve sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

TEK TEK DİNLEDİ

Vatandaşların sorun, şikayet ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Toltar kendisine iletilen konuları not aldı ve toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat vererek çözüm bulunmasını istedi.