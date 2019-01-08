Son Dakika Haberleri: Başkan Toltar Halkla Bir Arada

Başkan Toltar Halkla Bir Arada

1 saat önce

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, göreve başladı günden bu yana sürdürdüğü ve her Salı günü gerçekleşen halk toplantıları gününü sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Toltar Halkla Bir Arada, System.String[]
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, göreve başladı günden bu yana sürdürdüğü ve her Salı günü gerçekleşen halk toplantıları gününü sürdürmeye devam ediyor.

Göreve başladıktan kısa bir süre sonra halkın sorun ve isteklerini dinlemek ve çözüm bulmak için her Salı günü düzenlediği "Halk Günü" aralıksız sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, hemşerileriyle buluşarak, onların dertlerine derman olmaya devam ediyor. Gelenek haline getirdiği halk toplantılarının bir yenisini daha gerçekleştiren Başkan Toltar, Dilovası'nın değişik mahallelerinden gelen vatandaşların sorun ve şikayetlerini tek tek dinlemeye devam etti.

Hemşerilerini makamında ağırlayan Başkan Toltar'a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Halk günlerine büyük önem veren ve her fırsatta halkı dinleyen ve çözüm araya Başkan Toltar, "Belediye başkanın öncelikli görevi halkın sorun ve isteklerini dinleyerek çözüm bulmaktır. Bizde bu anlamda sürdürdüğümüz ve vatandaşlarımızla buluştuğumuz halk günlerinde, halkımızın sorun istek ve önerilerini dinliyoruz. Şehrimize yapılması gerekenler ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinlemek çözüme daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Halkımızın görüşlerini dinlemek yerel yönetici olarak bizlere daha fazla katkı sağlıyor. Halkımızın yoğun istek gösterdiği halk toplantılarını sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Ali Toltar, Dilovası, Güncel
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