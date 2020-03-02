Başkan Topaloğlu: "30 bin metrekare parke döşeyeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Topaloğlu: "30 bin metrekare parke döşeyeceğiz"

6 saat önce

Sokak iyileştirme ve parke yapım çalışmalarından bahseden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Bu yıl boyunca yaklaşık olarak 30 bin metrekare yolumuzu parke döşeyerek daha kullanışlı hale getireceğiz" dedi.

Başkan Topaloğlu:

Sokak iyileştirme ve parke yapım çalışmalarından bahseden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Bu yıl boyunca yaklaşık olarak 30 bin metrekare yolumuzu parke döşeyerek daha kullanışlı hale getireceğiz" dedi.


19 Mayıs Belediyesi sokak iyileştirme çalışmaları ve parke yol çalışmalarına devam ediyor. İlçenin Pazar Mahallesi'nde bulunan Karanfil, Defne, Uzun, Özbek ve Umut Sokak'ta devam eden çalışmalarda yaklaşık 12 bin metrekare alan parke yol ve kaldırım olarak düzenleniyor. Yukarı Engiz Mezarlığı'nda devam eden parke yol çalışmasında ise yaklaşık 3 bin metrekare yol parke döşenerek kullanışlı hale getirilecek.


Yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçe merkezimizdeki tüm sokakları parke döşeyerek güzelleştirdik. 2020 yılı itibarıyla bu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu yıl boyunca yaklaşık olarak 30 bin metrekare yolumuzu parke döşeyerek daha kullanışlı hale getireceğiz. Ayrıca 2018 yılında başladığımız örnek sokak uygulamamızı bu yıl da devam ettireceğiz ve yoğunlukta olan bazı sokaklarımızı baskı beton yol ve kaldırım yaparak, örnek sokak olarak mahallelerimize kazandıracağız. Ayrıca doğal gaz çalışmalarından dolayı bozulan parke yollarımızda da ekiplerimiz tamirat işlerini devam ediyor" dedi. - SAMSUN

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Defne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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