Başkan Topaloğlu Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

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Başkan Topaloğlu Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaları inceledi
6 saat önce
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaları inceledi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaları inceledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, çalışan personele kolaylıklar diledi. Başkan Topaloğlu, daha sonra ilçede kurulan pazara giderek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Esnafa da hayırlı işler dileklerinde bulunan Topaloğlu, pazar yerinde alınan tedbirleri de yerinde görerek, maskesiz dışarıya çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:17 Kaynak: İHA
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