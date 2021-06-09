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Başkan Topaloğlu, Daima Kemer Cup Futbol Turnuvası ödül törenine katıldı - Son Dakika

Başkan Topaloğlu, Daima Kemer Cup Futbol Turnuvası ödül törenine katıldı

09.06.2021 10:42
Başkan Topaloğlu, Daima Kemer Cup Futbol Turnuvası ödül törenine katıldı, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'de devam eden Daima Kemer Cup Futbol Turnuvasının 2012 yaş grubunda düzenlenen ödül törenine katıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'de devam eden Daima Kemer Cup Futbol Turnuvasının 2012 yaş grubunda düzenlenen ödül törenine katıldı.

Lig 34 firması tarafından 4-18 tarihleri arasında organize edilen turnuvaya, 120 takımdan toplam bin 500 çocuk katılıyor. Kiriş Mahallesi'ndeki Daima Biz Otel'e ait halı sahalarda düzenlenen turnuvada, 2006-2012 arası yaş gruplarında mücadele eden takımlar, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Turnuvada, 2012 yaş grubunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törene, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Oflaz Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulüp Yöneticisi Ozan Güven, organizasyonun ana sorumlusu Mert Paflak, sporcular ve aileleri katıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,, çocukların geleceğin anahtarı olduğunu söyledi. Çocukları spora alıştırmanın önemini bildiklerine dikkat çeken Topaloğlu, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumanın en etkili yolu spordur. Burada düzenlenen futbol turnuvası gayet başarılı bir organizasyon. Çocukların gözlerinden adeta ateş fışkırıyor. Bu çocuklarımız geleceğimizin milli takımımızı oluşturacak ve genç sporcular olacak. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticisi Ozan Güven ise 2012 yaş grubunda kulübün ikinci olduğunu söyledi. 18 Haziran'a kadar devam edecek olan turnuvada, 2010, 2008, 2007 ve 2006 yaş gruplarında da katılım sağlayacaklarını ifade eden Güven, "2012 yaş grubunda Eskişehir Spor'un ardından ikinci olduk. Çocuklarımız çok mutlular. Amacımız, Kemer'deki farklı yaş gruplarında yer alan çocuklara futbol eğitimi vermek. Onların sosyalleşmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak. Bu tür organizasyonların artması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Turnuvada ikinci olan takımımızın yıldız çocukları ile kahvaltıda bir araya gelecek. Umarım desteklerini bizden esirgemez ve sağladığı katkılara devam eder" şeklinde konuştu. Turnuva, 18 Haziranda sona erecek. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu, Daima Kemer Cup Futbol Turnuvası ödül törenine katıldı
Başkan Topaloğlu, Daima Kemer Cup Futbol Turnuvası ödül törenine katıldı

Necati Topaloğlu, Ozan Güven, Futbol, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Topaloğlu, Daima Kemer Cup Futbol Turnuvası ödül törenine katıldı - Son Dakika Spor


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