Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Hastanede tedavileri devam eden ve yatan hastaları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek bazı hediyeler verdi. Hastalara bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Topaloğlu, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi. Topaloğlu, "Hastanede tedavi gören ve yatan hastalarımızı ziyaret ettik. Belediye olarak her zaman hastalarımızın yanındayız. Elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Her şeyin başı sağlık. Belediye olarak Tüm hastalarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Devlet Hastanesi, Necati Topaloğlu, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
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