Son Dakika › Güncel › Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti
6 saat önce
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Hastanede tedavileri devam eden ve yatan hastaları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek bazı hediyeler verdi. Hastalara bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Topaloğlu, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi. Topaloğlu, "Hastanede tedavi gören ve yatan hastalarımızı ziyaret ettik. Belediye olarak her zaman hastalarımızın yanındayız. Elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Her şeyin başı sağlık. Belediye olarak Tüm hastalarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANTALYA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip koronavirüs değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı Yabancılar Türk savaş uçaklarına hayran kaldı! Anlaşma yapmak istiyorlar Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti