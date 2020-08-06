Başkan Topaloğlu, Hintli heykeltraşı ağırladı - Son Dakika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Hint asıllı Rusya vatandaşı heykeltraş Hemendra Chavdhary'i ağırladı.

Belediye Başkanı Topaloğlu'nun Kemer halkının hizmetine kazandırdığı Mustafa Ertuğrul Aker Parkına (Olbia) at heykeli yapan heykeltraş Chavdhary'ye ayrıca teşekkür ederek, "Kemer halkı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kemer'in eski görüntülerini değiştirerek daha modern bir hale dönüştürüyoruz. İlçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize de daha güzle bir Kemer yaşatmaya çalışıyoruz. Halkımıza kazandırdığımız Mustafa Ertuğrul Aker Parkına çok güzel bir at heykeli yapan heykeltraş Hemendra Chavdhary'nin eline ve emeğine sağlık." diye konuştu.

Heykeltraş Chavdhary ise Kemer'i çok sevdiklerini ve Kemer'de mutlu olduklarını belirterek, "Kemer'de yaşayan birisi olarak buraya farklı şeyler kazandırmak istiyorum. Dünyanın gözbebeği Kemer'e bir şeyler kazandırmak beni mutlu ediyor. Daha fazla neler kazandırabilirim diye çalışmaya devam edeceğim. Desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ediyorum." dedi. - ANTALYA