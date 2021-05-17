Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz" - Son Dakika

Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz"

17.05.2021 18:03
Başkan Topaloğlu:

Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye olarak vatandaşa yüksek fiyatla bir şey satmaya uğraşmadıklarını, belediyelerin kar amacı gütmediğini söyleyen Topaloğlu " Bizim harcadığımız para Kemer halkının parası. Vatandaş gelip duşunu alacak, şemsiye altında durup şezlongta yatacak ama hepsi bedava olacak. Öyle bir dünya yok. Artık Kemer bir marka olmalı. Kimse kimsenin yerini satamaz. Kemer'in değerini biz kendimiz düşürüyoruz. Buradaki fiyatların hepsi meclisten oy birliği ile geçmiştir." diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, toplantı öncesi, meclis üyelerine Kemer'de tamamlanan ve yapımı devam eden projeler ile yapılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, alınan tedbirlerle ülke genelinde yaşanan vaka sayılarında düşme oranının Kemer'de de düştüğünü söyledi.Topaloğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve beraberindekilerin Moskova'ya gittiğini hatırlatarak, "Rus misafirlerin 1 Haziran'da Türkiye'ye gelmesi büyük bir çaba sarf ediyorlar. Rus yetkililerle ikili görüşmeler yapıyorlar" dedi.

Başkan Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesi kapalı pazar yerinin de 4 milyon 720 bin liraya ihale edildiğini kaydetti. Meclis üyesi Mustafa Bilici'nin, bir gazetecinin sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında, belediyenin halk plajını otelcilere satmaya çalıştığını ve otelciye peşkeş çekildiğini iddia eden bir yazısını okuması üzerine konuşan Başkan Topaloğlu, "Herkes ne yazıp ne çizdiğine dikkat etmeli. Öyle oturup yazmak çok kolay. Turist denize nereden girecek? 3 arkadaşımız orada temizlik için, 2 arkadaşımız can kurtaran hizmeti veriyor. 1 tane de gece bekçisi duruyor. 6 kişi burada hizmet veriyor. Bugün Bodrum'da bir şezlong 50 lira. Kemer'in değerini biz kendimiz düşürüyoruz. Biz, vatandaşa yüksek fiyatla bir şey satalım diye uğraşmıyoruz. Belediye kar amacı gütmez. Bizim harcadığımız para Kemer halkının parası. Vatandaş gelip duşunu alacak, şemsiye altında durup şezlongta yatacak ama hepsi bedava olacak. Öyle bir dünya yok. Artık Kemer bir marka olmalı. Kimse kimsenin yerini satamaz. Buradaki fiyatların hepsi meclisten oy birliği ile geçmiştir." diye konuştu.

Meclis toplantısında, 2020 yılı mali yılı kesin hesabının görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Beycik, Ulupınar ve ovacık mahallelerinin "kırsal mahalle" olarak kabul edilmesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, Arslanbucak Mahallesi 418 ada 2 parsel üzerindeki belediye hissesini satın almak isteyen Tarkan Doğan Beyoğlu'nun talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun ve Çamyuva Mahallesi 33 ada 11 parsel, 33 ada 12 parsel, 258 ada 5 parsel, 250 ada 8 parsel ve 250 ada 7 parsel üzerindeki küçük ölçekli belediye hisselerini satın almak isteyenlerin taleplerinin görüşülmesi konuları oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesinin işlettiği sosyal ve iktisadi tesislerin sahilindeki şezlongların, talep edilmesi halinde ve tüzel kişilere belirlenen tarife üzerinden toplu satışlar yapılması konusu ile belediye tasarrufunda bulunan Atatürk Parkı içerisindeki Ters evin giriş ücretinin belirlenmesi konusu ile ilgili düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.Şezlongların oy birliği ile 5 lira olarak belirlendiği gündem maddesinde, ters evin giriş ücretleri ise oy çokluğu ile Kemer'de yaşayan vatandaşlara 10 lira, ilçe dışından gelen ziyaretçilere 20 lira, engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü kişilere ücretsiz olarak belirlendi.

Çamyuva Turizm Geliştirme Kooperatifinin 29 Nisan 2021 tarihli dilekçesindeki uzlaşma talebinin görüşülmesi konusu, oy birliği ile dava sonucunun beklenilmesi kararlaştırıldı.Meclise sunulan önergelerde ise pandemi sürecinde iş yerlerini 2021 yılında açmayan belediye kiracılarından kira alınmaması ve kiralarda indirim yapılması konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.Meclis kararıyla tekstil pazarının yerinin değişmesi sonucu bazı pazar esnafının açtığı davalar sonrası alınan bir çok kararın iptal ettirilmesiyle pazar yerinin eski yerine açılması kararlaştırıldı. 12 Haziran 2020 tarihinde tekstil pazarlarıyla ilgili belediye meclisinin aldığı kararların tamamının iptali ve feshi konusu oy birliği ile kabul edildi. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu: Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz
Başkan Topaloğlu: Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz
Başkan Topaloğlu: Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz
Başkan Topaloğlu: Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz

Kemer Belediyesi, Necati Topaloğlu, Mayıs, Kemer, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Topaloğlu: ' Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

Silahını gösteren ve Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı         
17:56
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı         
17:49
İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok         
17:40
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı         
16:19
Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor         
16:07
Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri         
15:25
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 18:31:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement