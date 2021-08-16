Başkan Topaloğlu, maaşını AFAD'a bağışladı - Son Dakika

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Batı Karadeniz'de selden etkilenen il ve ilçelerde kullanılmak üzere ağustos ayı maaşını İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağışladı.

19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede bulunan 37 dernek başkanı, meslek ve oda başkanları, kurum amirleri ile birlikte kaymakamlık toplantı salonunda yangın ve sel afeti yardım kampanyası toplantısı gerçekleştirildi. Kampanyaya ağustos ayı belediye başkanlığı maaşını bağışlayan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Kıymetli hemşehrilerim, biz bize yeteriz; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinden dolayı yaşanan ve birçok insanımızın hayatını kaybettiği bölgemizde yaraların sarılması için, Ağustos ayı belediye başkanlığı maaşımı AFAD'a bağışlıyorum. Siz kıymetli 19 Mayıslı Hemşehrilerimin de bu kampanyaya destek olacağından şüphem yok. Yaraları hep birlikte sarmak için bende varım diyorum ve sizlerin de desteğini bekliyorum" dedi.

Ayni ve nakdi yardımların Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da yapılabileceğini belirten 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, "Kampanyayı ilçemizde örnek bir şekilde başlatan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Kıymetli hemşehrilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, oda ve derneklerimizin bu kampanyaya sıkıca sarılacağını biliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN