Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca kapalı kalan plaj, restoran, kafe gibi işletmelerin yeniden açılmasının ardından Kemer'deki işletmelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'de de uzun süre sonra kapılarını yeniden açan işletmelere hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bol kazançlar temennisinde bulundu. Normalleşme sürecinde yeni bir yaşam tarzına herkesin alışması gerektiğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, ziyaret ettiği işletmelerde özellikle sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı kurallarına kesinlikle uyulması gerektiğini belirtti.

Korona virüsün dünyayı etkilediği gibi Kemer'i de etkilediğine değinen Topaloğlu, "Bu mevsimde Kemer'in bu kadar boş kalacağına kimse inanmazdı. Pandemi süreci her şeyi alt üst etti ancak bugünden itibaren normalleşme sürecine girdik. Kemer'de de plajlar, kafeler, restoranlar açılmaya başladı. Biz de işletmelere ziyarette bulunarak hayırlı sezonlar temennisinde bulunduk. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları konusunda uyarılarda bulunduk. Bu kurallara uyarak yaşamımızı devam ettireceğiz. Belediye ekiplerimiz günlük olarak gerekli bilgilendirmeleri yapacak. Kemerimize yerli ve yabancı misafirlerimizi bekliyoruz. Biz turizme hazırız" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu'na, ziyaretleri kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti. - ANTALYA