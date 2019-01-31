Başkan Topaloğlu'ndan Hasta ve Yaşlılara Ziyaret

AK Parti'den yeniden aday gösterilen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ziyaretlerde bulundu.

AK Parti'den yeniden aday gösterilen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ziyaretlerde bulundu.



Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile ilçedeki hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.





Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Topaloğlu, "Hastalık da sağlık da insan için. Cenabı Allah her şeyin hayırlısını versin. Hasta, yaşlı ve engelli tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.



Hasta ve yaşlılara ziyaretin kültürlerinin en güzel örneklerinden olduğunu vurgulayan Topaloğlu, şunları söyledi:



"Bu bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Dün olduğu gibi bugün de yarın da hemşehrilerimizin yanındayız. Görev yapılması gerekiyorsa en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İşte o yüzden bizler 'Gönüllere talibiz' diyoruz. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum."

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