Son Dakika Haberleri: Başkan Topaloğlu'ndan Hasta ve Yaşlılara Ziyaret

Başkan Topaloğlu'ndan Hasta ve Yaşlılara Ziyaret

8 dakika önce

AK Parti'den yeniden aday gösterilen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ziyaretlerde bulundu.

Başkan Topaloğlu'ndan Hasta ve Yaşlılara Ziyaret, System.String[]
AK Parti'den yeniden aday gösterilen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ziyaretlerde bulundu.

Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile ilçedeki hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.


Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Topaloğlu, "Hastalık da sağlık da insan için. Cenabı Allah her şeyin hayırlısını versin. Hasta, yaşlı ve engelli tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Hasta ve yaşlılara ziyaretin kültürlerinin en güzel örneklerinden olduğunu vurgulayan Topaloğlu, şunları söyledi:

"Bu bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Dün olduğu gibi bugün de yarın da hemşehrilerimizin yanındayız. Görev yapılması gerekiyorsa en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İşte o yüzden bizler 'Gönüllere talibiz' diyoruz. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Fatih Seven, Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Pınar Aylin, Bacağını Kırdı Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Topaloğlu'ndan Hasta ve Yaşlılara Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]