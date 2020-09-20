Başkan Topaloğlu'ndan hukuk bürosu açılışı - Son Dakika

Başkan Topaloğlu'ndan hukuk bürosu açılışı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül'ün kızı Ecem Gül'ün hukuk bürosu açılışına katıldı.

Başkan Topaloğlu'ndan hukuk bürosu açılışı, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül'ün kızı Ecem Gül'ün hukuk bürosu açılışına katıldı.

Açılışa, Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Başkan Yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül, Kemer Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'e kurumsal firmaların gelmesi gerektiğini belirterek, "Bugün de bir hukuk bürosu açıldı. Ecem genç ve dinamik bir kız. Bizim zaten genç ve enerji dolu insanlara ihtiyacımız var. Başarılı olacağından hiç şüphem yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Adalet mülkün temelidir'. Adaletin olmadığı yerde huzur ve barış olmaz. Açmış olduğu hukuk bürosunun hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum." dedi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ise kızının elde ettiği başarılardan sonra hukuk bürosu açmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle davet edemediği dostlarından özür dileyen Başkan Yardımcısı Gül, gelen misafirlere de teşekkür etti.

Gül, kızının avukatlık hayatında başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Genç avukat Ecem Gül de hukuk bürosu açmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yanında olan başta babası ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile annesi Hale Gül'e teşekkür eden Antalya Bilim Üniversitesi mezunu Ecem Gül, "Pandemi nedeniyle buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Hukuk fakültesi zorlu bir süreçti. En büyük destekçim ailem oldu. Şimdi tüm emeklerimin karşılığını alıyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Davetliler, duaların edilip kırmızı kurdelenin de kesilmesinden sonra hukuk bürosunu gezdi. - ANTALYA

Necati Topaloğlu, Emin Gül, Kemer, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Topaloğlu'ndan hukuk bürosu açılışı - Son Dakika

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