Başkan Topaloğlu'ndan imar bilgilendirmesi - Son Dakika

Başkan Topaloğlu'ndan imar bilgilendirmesi

25.05.2021 14:30
Başkan Topaloğlu'ndan imar bilgilendirmesi, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova Mahallesinin imar planları ile ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova Mahallesinin imar planları ile ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Kemer Belediyesi Tekirova Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal, meclis üyesi Emrah Ayhan, belediye Tekirova Mahalle muhtarı Mustafa Barış, belediye Tekirova Sorumlusu Adem Barış ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda, Tekirova Mahallesine ait 22.11.2012 tarihinde onaylanan imar planlarının açılan davalar sonucu iptali üzerine, mahkeme kararı gerekçeleri dikkate alınarak 25.02.2019 ve 24.10.2019 tarihlerinde 1 bölü bin, 1 bölü 5 bin ve 1 bölü 25 bin ölçekli imar planları onaylandığı ve son onaylanan imar planında 22.11.2012 tarihli imar planı ana hatları ile korunduğu belirtildi.

Başkan Topaloğlu, Tekirova Mahallesinin imar planları ile ilgili halkı bilgilendirdi. İmar sorunlarının en hızlı şekilde çözüldüğüne dikkat çeken Topaloğlu, "Halkımızın imar konusunda mağdur olmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kemer'i hak ettiği yere getirmek ve en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda, 2019 yılında onaylı plan hükümlerinde bulunan "1 parselde tek bağımsız bölüm yapılabilir" hükmü ile "T lejantlı alanlarda 3194/18. Madde uygulamasının ada bazında yapılacaktır" hükmünün büyük ölçüde vatandaş mağduriyeti oluşturacağından değiştirilmesi için gerekli çalışma yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca tek bağımsız bölüm şartı kaldırılarak, minimum parsel genişliği ise bin 500 metrekare olarak onaylandı. 2019 yılı içerisinde Antalya Kadastro Müdürlüğünün 3402 sayılı Kanunun Ek-1. Maddesi çerçevesinde yapmış olduğu sayısallaştırma çalışmasının tamamlanmasını müteakip 314 bölü 18. Madde uygulaması çalışmasının hazırlandığı, halkın istek ve önerileri alınarak tüm vatandaşların talepleri tek tek alınarak dosyanın son haline getirileceği de kaydedildi. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu'ndan imar bilgilendirmesi
Başkan Topaloğlu'ndan imar bilgilendirmesi

Kemer Belediyesi, Necati Topaloğlu, Tekirova, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Topaloğlu'ndan imar bilgilendirmesi - Son Dakika


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