Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi'nde yapımına devam edilen kapalı pazar yeri çalışmalarını inceledi.

Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi'nde yapımına devam edilen kapalı pazar yeri çalışmalarını inceledi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'de yıllardır kapalı pazar alanının olmayışının farkında olan Topaloğlu, bu sorunu çözmek için attığı adımda sona geliniyor. Kuzdere Mahallesinde yapımı devam eden ve 80 esnafın tezgah açabileceği büyüklükte olan kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Topaloğlu, seçimlerden önce verdiği sözleri birer birer yerine getirmeye başladıklarını söyledi.

Pazar yerinde yaptığı incelemelerde Başkan Topaloğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, belediye meclis üyesi Mustafa Bilici, Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, birim müdürleri ve vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in ilk kapalı pazar yerinin Kuzdere mahallesine nasip olduğunun altını çizerek, "Kapalı pazar yerinde çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda artık son noktaya gelindi. ASAT ile de koordineli çalışıyoruz." dedi.

"2 pazar yeri daha"

Kuzdere mahallesini daha yaşanılır bir yer haline getireceklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Bundan sonra yatırımların büyük bölümü Kuzdere mahallesinde olacak. Kemer Belediyesi güçlü ve zengin bir belediyedir. Pandemiye rağmen yatırımlarımız durmuyor. Bundan sonra Göynük ve Arslanbucak mahallelerinde de pazar yeri ihalesine çıkacağız. Bizi izlemeye devam etsinler." diye konuştu.

"Diğer mahallelerde de devam edecek"

Belediye meclis üyesi Mustafa Bilici ise Kemer tarihinde ilk defa kapalı pazar yerinin yapıldığına değinerek, "Kapalı pazar yerinin yanında aşevi yapılmış. Bunlar güzel hizmetler. Bu hizmetlerin diğer mahallelerde de kesin devam edeceğine inanıyorum. Her şey güzel olacak." dedi.

"Memnunuz"

Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay da Kuzdere mahallesinin Kemer'in parlayan yıldızı olduğuna vurgu yaparak, "Kemer tarihindeki ilk kapalı pazar yeri Kuzdere mahallesine nasip olacak. Bu arada ASAT içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıyor. Kuzdere mahallesi bakir bir yer olduğu için çalışmalar son hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi
Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi
Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi

Necati Topaloğlu, Mustafa Bilici, Kemer, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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