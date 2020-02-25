Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Daha önceki yönetim otel ile birlikte 12 dükkanı 1 milyon 848 bin liraya vermiş. Bugün bizim yaptığımız ihaleyle otel ile 7 dükkanı 8 milyon 70 bin liraya verildi. Önceki yönetimle bizim yönetim arasındaki fark 6 milyon 222 bin lira" dedi.



Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan iş yeri kiralama ihalesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Topaloğlu, yapılan ihalelerin şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde canlı olarak da yayınlandığını söyledi. Asdem Park Otel'in altında belediyeye ait 7 dükkanın ihalesini yaptıklarını ifade eden Topaloğlu, "Şeffaf bir ihale oldu. Artık bizim otelin altında dükkanımız kalmadı. Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman daha önceki yönetim otel ile birlikte 12 dükkanı 1 milyon 848 bin liraya vermiş. Bugün bizim yaptığımız ihaleyle otel ile 7 dükkanı 8 milyon 70 bin liraya verildi. Önceki yönetimle bizim yönetim arasındaki fark 6 milyon 222 bin lira" diye belirtti.



Topaloğlu, bir önceki yönetimin yaptığı ihale ile aralarında büyük farklar olduğunu anlatarak, "Bu paralar Kemer halkınındır. Siyasetçiler 'tüyü bitmemiş yetim hakkıdır' diye çok söyler. Görüldüğü gibi şeffaf bir ihale yapıldı ve belediyemizin kasasına 6 milyon 222 bin lira bir para girdi. Bu para 10 yılda 62 milyon 22 bin lira yapar. ve bizim belediye binamız yok. Belediye binamızın parası buradan çıktı. Bundan sonraki ihalelerimiz hep böyle şeffaf devam edecektir" diye konuştu.



"Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz"



Kemer Belediyesinin aylık gelir ve giderleri belediyenin web sitesinde yayınlanmaya başladığını da hatırlatan Topaloğlu, vatandaşlara verdikleri sözleri tek tek yerine getirmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Topaloğlu, fakirin ve fukaranın hakkını her zaman savunacaklarına dikkat çekerek, "Herkes şu ana kadar yaptığımız hizmetlerden ve işlemlerden neyin ne olduğunu görüyor. Üniversiteye hazırlanan gençlerimizi, mezun ve lise sonları 2 Martta Ahmet Erkal Spor Tesisleri'ndeki etüt merkezinde deneme sınavına tabi tutacağız. Burası daha önce gazino ve restoran olarak işletildi. Biz burayı eğitim yuvasına çevirdik. Şu ana kadar 151 öğrencimiz müracaat etmiş. Sınav sırasında velileri de bekliyoruz ki çocuklarının yanında olsun. Çocukları üniversiteye hazırlamak, bunları vatan ve milletine faydalı bir fert yetiştirmek bizim boynumuzun borcudur. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin. Ben Kemer halkına bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



"Kış turizmini canlandıracağız"



Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'de kış turizmini de canlandırmak için çalışmalara hızla devam ettiklerini bildiren Topaloğlu, "Turizm konusunda yazın bir sıkıntımız yok. Kış turizmini de canlandırmak ve daha aktif hale getirmek için çalışıyoruz. Bisiklet rotaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçen günlerde Tour Of Antalya Bisiklet Yarışı'nın 2. ayağı olan Kemer etabı oldu. Nisan ayında yine bir yarış var. Bundan sonra da bu tür organizasyonlar artarak devam edecek. Öte yandan Akdeniz Üniversitesi'nden öğretim görevlileri Kemer'de inceleme gezisi yaptı. Selçuklu av köşkünü en kısa sürede turizme kazandıracağız. Ayrıca kışın otellerin de açık kalmasını teşvik etmek için futbol sahaları yapmayı planlıyoruz. Otelci arkadaşlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların meyvelerini alacağız. Artık Kemer kış turizmine de hazır olacak" dedi. - ANTALYA