Başkan Topaloğlu, Utrecht Turizm Fuarı'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Topaloğlu, Utrecht Turizm Fuarı'nda - Son Dakika

Başkan Topaloğlu, Utrecht Turizm Fuarı'nda

6 saat önce

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen Turizm Fuarı'na katıldı.

Başkan Topaloğlu, Utrecht Turizm Fuarı'nda, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen Turizm Fuarı'na katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve turizm sektörünün temsilcileriyle fuarda bir araya gelen Topaloğlu, Kemer ve bölge tanıtım çalışmalarına destek verdi.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Belediye Başkanı Topaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri, fuara katılanlara, Türkiye, Antalya ve Kemer'in doğal güzellikleri, kültürel yapısı, doğal miras alanlarına ve turizm potansiyellerine dair bilgiler verdi.


Topaloğlu, fuar alanında Türkiye standına olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Fuar alanında ülkemize büyük bir ilgi var. Ülkemiz hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlere gerekli her şeyi anlatıyoruz. Ülkemizi ve Kemerimizi daha iyi anlatmak için çalışıyoruz. Tur acenteleri ve turizm sektörünün önemli temsilcileriyle fuara katılıyoruz. Tanıtım anlamında faydalı bir fuar oluyor. Bu yıl sektörde yeni rekorlar bekleniyor. Kemer olarak biz de kendi rekorlarımızı kıracağız diye ümit ediyorum. Kemer hak ettiği yerlere gelecek" diye konuştu.


Tanıtım anlamında en önemli fuarlar arasında gösterilen Utrecht Turizm Fuarı, 19 Ocak Pazar günü sona erecek. - ANTALYA

Hollanda, Utrecht, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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