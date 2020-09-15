Başkan Topaloğlu yerli ve yabancı vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer caddelerinde vatandaşlara ve ilçeye gelen misafirlere maske dağıttı.

Türkiye'de maske takmanın zorunlu olmasından dolayı farkındalık oluşturmak amacıyla Kemer caddelerinde maske dağıtan Topaloğlu, maske takmanın önemine dikkat çekti. Önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer'e gelen yerli ve yabancı misafirlerin de maske kuralına uymalarını teşvik etmek amacıyla maske dağıtan Başkan Topaloğlu, kurallara uyanlara da teşekkür etti.

Topaloğlu, belediye olarak maske dağıtımına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Covid-19 ile yaşamaya alışmak zorundayız. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Belediye personelimiz günlük yaklaşık 4 bin maske dikiyor. Pazar girişlerinde maskelerimizi halka ulaştırıyoruz. Sokakta gezen vatandaşlara ve yabancı misafirlerimize de dağıtıyoruz. Farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.

Turistlere maske konusunda öneride bulunuyoruz

Kemer'in turistik bir belde olduğunu da hatırlatan Topaloğlu, "Otellerin yüzde 90'ı açık ve doluluk oranı yüzde 60 civarında. Kemer sokaklarında maske dağıtarak turistlere maske takmanın önemini hatırlatıyoruz. İlçemize gelen misafirlere Türkiye'nin bu işe ne kadar önem verdiğini anlatıyoruz. Herkesin kurallara uymasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA