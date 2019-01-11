Başkan Toprak, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilerle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, İstanbul Gazeteciler Derneği'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlediği 'Gazeteciliğin Dünü Bugünü' söyleşisine katıldı.
Avcılar
Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak
Benli, İstanbul
Gazeteciler Derneği'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nde düzenlediği 'Gazeteciliğin Dünü Bugünü' söyleşisine katıldı.
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle söyleşi düzenledi. İGD'nin Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen
Salonu'nda düzenlediği "Gazeteciliğin Dünü Bugünü" adlı söyleşiye gazeteciler ve Dernek Başkanı Mehmet Mert
konuşmacı olarak katıldı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün nasıl ortaya çıktığına ilişkin bilgilendirici konuşmaların yapıldığı söyleşide gazetecilerin sorunları da masaya yatırıldı.
Söyleşiye Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de katıldı. Söyleşinin sonunda kısa bir konuşma yapan Toprak, "Tüm emeğini halkımızın doğru ve tarafsız haber alması için harcayan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Gazetecilerin işlerini özgürce yapabildiği hiçbir sıkıntı yaşamadığı refah içerisinde mesleklerini gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye
diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
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