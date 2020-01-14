Başkan Toptaş, muhtarlarla sokak hayvanlarını konuştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Toptaş, muhtarlarla sokak hayvanlarını konuştu - Son Dakika

Başkan Toptaş, muhtarlarla sokak hayvanlarını konuştu

6 saat önce

Akyaka'da sokak hayvanları sorununun çözümü için Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, öncülüğünde mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Başkan Toptaş, muhtarlarla sokak hayvanlarını konuştu, System.String[]

Akyaka'da sokak hayvanları sorununun çözümü için Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, öncülüğünde mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.


Akyaka Belediye Başkanlığı'nda yapılan toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda Akyaka merkezinde sayısı çoğalan köpeklerin insanlara zarar vermeden doğal ortamlarında yaşayabilmesi için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


Başkan Toptaş, ilçe merkezi ve merkeze yakın köylerdeki sahipli ve sahipsiz köpeklerin kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.


Toptaş, "Akyaka Belediyesi olarak sokak köpeklerini kısırlaştıracağız. Sahipli köpeklerinde sahiplerinin isteği doğrultusunda belediye olarak ücretsiz kısırlaştırma hizmeti vereceğiz" dedi.


Belediye Başkanı Ergüder Toptaş başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda esnaflar tarafından bakılan köpeklere dokunulmayacak, başıboş gezen köpekler ise kısırlaştırılarak doğal ortamlarını aratmayacak şekilde bakımları yapılacak. - KARS

Ergüder Toptaş, Akyaka, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı
Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı İstanbul'da hırsızlık olayı en çok 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:30:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Toptaş, muhtarlarla sokak hayvanlarını konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]