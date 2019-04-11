Başkan Tören: "Altınordu'ya Değer Katacağız"

Altınordu
Belediye Başkanı Aşkın Tören
, "Geçmişte yapılan çalışmaları emanet alıp bu şehre yine değer katacak yeni bir çalışma dönemi olacak" dedi.
Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Ziyarette konuşan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten genel ve yerel yönetimler olarak iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Altınordu'yu hep birlikte gelmiş olduğu noktadan daha ileriye taşımak istediklerini ifade eden Erten, "31 Mart yerel seçimleriyle Altınordu Belediye Başkanı seçilen Aşkın Tören beye hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de hep beraber Altınordu ilçemiz için öncelikli olarak eğitim başta olmak üzere, tarım ve her sektörde genel ve yerel yönetimler olarak işbirliği içerisinde güzel hizmetlerde bulunacağız. Altınordu ilçemizi gelmiş olduğu noktadan daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Altınordu Ordu
'nun kalbi, ilin merkezi. İnşallah önümüzdeki dönem de de Aşkın Tören Başkanımızla birlikte daha iyi noktalara gelecektir" dedi.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise konuşmasında, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Geçmişte yapılan çalışmaları emanet alarak şehre değer katacak yeni çalışmaların olacağı bir döneme başladıklarını dile getiren Başkan Tören, "Nazik ziyaretleri ile bizleri onurlandıran Altınordu Kaymakamımız Sayın Niyazi Erten'e teşekkür ediyorum. İlçemizde son derece deneyimli, başarılı, yaptığı hizmetlerle ve gelecek yaklaşımları ile hem motivasyon kaynağı olan hem de cesaret veren, mülki idare amirimiz olan ve daha da ötesi bir gönül insanı ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız. Bu süreçte şehrin gelişmesi, kalkınması, güzelleşmesi, insanımızın huzurunun ve sükununun artması için birlikte çalışma fırsatı veren milletimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geçmişte yapılan çalışmaları emanet alıp bu şehre yine değer katacak yeni bir çalışma dönemi olmasını gönülden arzu ediyorum" diye konuştu. - ORDU