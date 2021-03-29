Başkan Tören balıkçılarla buluştu - Son Dakika

Başkan Tören balıkçılarla buluştu

29.03.2021 15:00
Başkan Tören balıkçılarla buluştu, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kumbaşı Balıkçı Kooperatifi'ni ziyaret ederek, balıkçılarla bir araya geldi.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kumbaşı Balıkçı Kooperatifi'ni ziyaret ederek, balıkçılarla bir araya geldi.

Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Çalış ve kooperatif üyeleri ile bir araya gelen Başkan Tören, balıkçılarla sohbet ederek yaşadıkları sorunlar ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balıkçı barınağının kooperatif tarafından işletildiğini belirten Başkan Mehmet Çalış, balıkçıların sorunları ve kooperatif olarak planladıkları projeler hakkında Başkan Tören'e bilgi verdi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ziyaret boyunca kooperatif yönetimi ile fikir alışverişinde bulunarak yapılacak çalışmalara belediye olarak mümkün oldukça destek olacaklarını ifade etti.

Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların sorun ve taleplerini her koşulda dinlemeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Tören, "Kooperatifleri şehrimizin markası haline getirelim. Deniz ürünlerimizin işlenmesi ve katma değere dönüşmesi halinde şehir ekonomisine daha büyük katkı sağlayacak, sadece kazanç değil aynı zamanda yatırım ve istihdama dönüşecektir. Buradan hareketle gelin hep birlikte emekçilerle birlikte balığımızdan salamura konserve yapalım bir 20-30 kişiye daha istihdam kapısı açalım. Hükumetimizin girişimcilik inovasyon ve üretim alanındaki yatırımlarına birlikte talip olalım" dedi.

Balıkçı esnafının yanında olduklarını da kaydeden Başkan Tören, sektörün yaşadığı sorunların çözümü adına birliktelik ve lobi uyarısıyla samimi tavsiyelerde de bulundu. Tören, balıkçı esnafının kurumsallaşarak, Ordu balığını marka yapabilecek çalışmalara katkı sunması gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda Altınordu Belediyesi olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarının da altını çizdi. - ORDU

Başkan Tören balıkçılarla buluştu
Başkan Tören balıkçılarla buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tören balıkçılarla buluştu - Son Dakika


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