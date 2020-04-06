Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, basın mensuplarına içerisinde çeşitli dezenfektan ve koruyucu malzemelerin olduğu paket teslim edildi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Altınordu Belediyesi sokak, cadde ve kentin tüm alanlarında dezenfektan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sokak yıkamaları, insanların uyarılması ve sosyal çalışmalarının yanında, geçtiğimiz günlerde kentteki basın mensuplarının bürolarında da dezenfekte çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında görev yapan tüm basın mensuplarına hijyen paketi teslim etti.



Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, geçen günlerde tüm basın kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini ifade ederek, "Korona virüsle mücadele kapsamında, sahalarda görev yapan mensuplarını, unutmadık. Kentte görev yapan bütün basın mensuplarına istisnasız olarak içerisinde eldiven, yüksek koruyuculu maske, dezenfekten, sabun kolonya, ıslak mendil bulunan hijyen paketinin dağıtımına başlandı. Sokaklarda, caddelerde sürekli olarak devam ettirdiğimiz hijyen çalışmalarının yanı sıra, insanlarının haber almalarını sağlamak için sahalarda görev yapan basın mensuplarına hazırlattığımız bu dezenfekte paketini teslim ediyoruz" dedi. - ORDU