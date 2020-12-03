Başkan Tören'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Aşkın Tören, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, engelli dostu şehir anlayışıyla çıktıkları yolda çalışmaların devam ettiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'miz, son yıllarda engelli vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi noktasında dünyada parmakla gösterilen ülkelerin başında geliyor. Bizler de 'engelli dostu şehir' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, Altınordu'da engelli hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu noktada sorunların geçici değil, kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yüzlerinde gördüğümüz en ufak bir tebessüm ise bizlerin hizmet azmini kat ve kat arttırmaktadır. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki, hepimiz bir gün onların yerinde olabiliriz. O yüzden özel bireylerimize yönelik ne çalışma gerçekleştirirsek gerçekleştirelim az kalacaktır."

Amaçlarının, engelsiz bir şehir inşa etmek olduğuna değinerek, yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Tören, "Altınordu ilçemizi toplumun her kesimi için daha yaşanabilir ve özel kılmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Toplu taşıma araçlarını kullanamayan ve engelli vatandaşlarımız için özel olarak dizayn edilen 'engelsiz araç', göreve geldiğimiz günden bu yana bin 25 kişiye özel olarak hizmet verdi. Ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın tüm belediye hizmetlerinden kolaylıkla faydalandığı ve bizim de önemle üzerinde durduğumuz tek durak hizmet noktası da kamu hizmetlerini engelli ve yaşlı bireylerimizi yormadan tek noktadan tüm hizmetlere erişimini sağlıyor. Birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek daha yaşanabilir bir Altınordu inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ORDU