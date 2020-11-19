Başkan Tören'den muhtarlara açık çek - Son Dakika

Başkan Tören'den muhtarlara açık çek

19.11.2020 16:46
Başkan Tören'den muhtarlara açık çek, System.String[]

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, muhtarlarla bir araya geldiği programda, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek, geçmiş dönemde başlatılan ve yarıda kalan projelerin tamamlanacağını söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, muhtarlarla bir araya geldiği programda, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek, geçmiş dönemde başlatılan ve yarıda kalan projelerin tamamlanacağını söyledi.

Muhtarların yoğun katılım gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Tören, göreve geldikten sonra geçen 18 aylık süreyi dengelenme süreci olarak ifade ettiklerini kaydetti. Bu sürecin artık tamamlandığını ve tasarruf ekonomisini yatırım bütçesine dönüştürdüklerini belirten Tören, yatırımların gerçekleşmesiyle insanların değişim ve dönüşümü hissedeceğini ifade etti. Tören, birçok projenin açılışa hazır olarak beklediğini ve pandemi koşulları sebebiyle açılışların gerçekleştirilemediğini belirtti.

Alt yapı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Tören, "Merkezde 15 kilometre sıcak asfalt, 20 kilometre baskı beton kaldırım çalışması yapacağız. Kırsal mahallelerde geçmişte başlayan ancak Altınordu Belediyesi'nin içerisinde bulunduğu mali tablo sebebiyle duraksayan 50 kilometre beton yol çalışmalarında ihaleleri bir bir yaptık ve çalışmalar kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Son 3 ayda 35 milyon liralık hizmet

İlçeye son 3 ayda maliyeti 35 milyon lirayı bulan yatırım yaptıklarını kaydeden Tören, "Mevcut makine kapasitemizi havzaların tüm bölgelerin ihtiyacını karşılamak adına güçlendiriyoruz. Atacağımız adımlar ve alacağımız tedbirlerle bir mahallede diğer mahalledeki çalışmaların bitmesini beklemeden sorunları çözmüş olacağız. Şehir merkezinde Yenimahalle başta olmak üzere birçok mahallemizde sağlıklaştırma çalışmalarına başlıyoruz. Bu çalışmalarımız, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapılan yatırımlarla şehrin merkezinin hem yenilenmesine hem de yeniden bir cazibe ve çekim merkezi olma kimliğine büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - ORDU

Başkan Tören'den muhtarlara açık çek
Başkan Tören'den muhtarlara açık çek
Başkan Tören'den muhtarlara açık çek
Başkan Tören'den muhtarlara açık çek
Başkan Tören'den muhtarlara açık çek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tören'den muhtarlara açık çek - Son Dakika


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