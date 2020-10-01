Başkan Tören, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Dünya Yaşlılar Günü"nü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tören'in talimatlarıyla başkan yardımcılarının koordinesinde oluşturulan ekipler, şehrin kültür, sanat, sosyal ve ekonomik hayatına meslekleriyle değer katan büyükleri konutlarında ziyaret etti.

Başkan Tören'in selamları iletilen ziyaretlerde, yaşlılara hediyeler takdim edilerek günleri kutlandı.

Tören, yayımladığı mesajda ise Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak, "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüz ve değerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımızın rızasını kazanmak, hayır dualarını almak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.