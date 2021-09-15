Başkan Tören, halk buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlenen halk günü buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Tören, görüşme taleplerini bekletmemek adına her ay gerçekleştirdiği halk günü buluşmalarını sürdürüyor. Vatandaşların, talep ve beklentilerini dinleyerek, sorunlarını çözüm bulmak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten Başkan Tören, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgiler veriyor.

Halk günü buluşma toplantısında hem kırsal, hem de şehir merkezinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bu şehre bir sözümüz var. Bu şehrin bir kuruşuna dahi halel getirmemek adına bir sorumluluğumuz var. Bir lira borç almamış, bir lira faiz kullanmamış bir lira kredi çekmemiş ama 30 aydır bu şehrin öncelikli yatırımları konusunda da bir dakika durmamış bir belediye ve onun başkanı sıfatı ile meclisim ve yönetimin adına sizlere sesleniyorum. Allah'ın izni ile bu şehrin hem entelektüel sermayesi, hem beşeri sermayesi hem kaynakları, bu şehrin gelişimine refahına kalkınmasına dengeli büyümesine yetecek potansiyeli barındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören toplantıda katılımcılara yapılan, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Halk günü buluşmasına katılanların tamamına hijyen paketi de hediye edildi. - ORDU