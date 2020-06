Başkan Tören'in babalar günü mesajı - Son Dakika

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, babalar günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.



Başkan Tören yayımladığı mesajda, anne ve babaların, güçlü aile yapısının temel direği olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:



"Anne ve babalar, toplumumuzdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapımızın temel direğidir. Baba, karşılıksız sevgi ve fedakarlık timsalidir. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadırlar. Yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve şefkati evlatlarından hiçbir zaman esirgemeyen babalar, bu yüzden evlatları tarafından daima örnek alınırlar. Onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Bizlerden desteğini eksik etmeyen babalarımızın kıymetini bir gün değil her gün bilmeliyiz. Bu vesileyle varlıkları ile hayatlarımızı anlamlandıran, sevgi merhamet güven ve fedakarlığın timsali babalarımızın babalar gününü kutluyorum. Başta aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları saygıyla ve rahmetle anıyorum." - ORDU