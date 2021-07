EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

ALTINORDU BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI TOPLANTISI YAPILDIALTINORDU BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI TOPLANTISI YAPILDI Altınordu Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı. Gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Aşkın Tören, her alanda yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirecekleri projelerle diğer şehirlerle yarışan bir şehir ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Gündem maddeleri öncesinde konuşan Başkan Tören, "Amacımız bu şehirde hakikaten halkın ve Hakk'ın rızasını kazanacak kaynaklarımızı etkin, verimli kullanarak bu şehrin tek bir insanına ek bir maliyet getirmeden şehrimizin yıllardır süren ihtiyaçlarını hep birlikte karşılayarak insanımıza, insana yakışır bir şehirde bir iklim, bir atmosferde birlikte yaşama iradesini de güçlendirecek adımlarla birlikte bu şehri yönetmektir. Bu şehir diğer şehirlerle yarışsın istiyoruz" şeklinde konuştu. Açıklamalarını sürdüren Başkan Tören konuşmasında şunlara yer verdi: "TASARRUF EKONOMİSİYLE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİ BİRLEŞTİRDİK"Bugüne kadar verdikleri destekler ve katkılar sebebiyle meclis üyesi arkadaşlarıma, meclise şükran borçluyum. Öz kaynaklarımızla, tasarruf ekonomisiyle hizmet siyasetinin birleştiğini ve bu döneme ilişkin Türkiye'de de bir model oluşturabilme şansını yakaladığımızı ifade etmek isterim. Zaten hükümetimiz, devletimiz geçtiğimiz hafta bir tasarruf genelgesi yayımladı. 27 aydır biz zaten bu genelgenin ruhuyla bu şehri hep birlikte yönetmeye çalıştık. Bir lira faiz, bir lira borç ve bir lira kredi olmaksızın altyapı belediyeciliği, uygulayıcı belediyeci misyonumuzun yan ısıra bu şehri büyütecek rekabet kapasitesini artıracak yatırımlarla birlikte elbirliğiyle bu şehri gölgesiz, adil bölüşüm ilkesi ve anlayışıyla hep birlikte yönetmeye çalışıyoruz. "YIL SONUNA KADAR 20 KİLOMETRE SICAK ASFALTI ŞEHRİMİZ İLE BULUŞTURACAĞIZ"Mevcut bir ay içerisinde daha önce başlamış olan beton yollarla ilgili çalışmalarımız 72 mahallede devam etmektedir. Nisan ayında başlayan bu programımızda %20 gerçekleşmeyi yakaladığımızı, yaklaşık 15 mahallemizde programımızı tamamladığımızı ifade edebilirim. Altyapı ile birlikte asfalt programımız da devam etmektedir. Yıl sonuna kadar toplamda 20 kilometrelik bir sıcak asfaltı şehrimizle buluşturacağız. Bunun 10 kilometresi altyapı, üstyapı ve kaldırımla bütüncül bir yaklaşım programıdır. Yaklaşık 12 kilometresi de uzun yıllardır ham yol olarak ifade ettiğimiz ama toplu yaşamların oluştuğu fakat bölgede henüz yapılaşmanın tamamlanmadığı için bizim kendi ifademizle toz, toprak, çamurla cebelleşen vatandaşımızı asfalt hizmetiyle buluşturacağız. Şahincili Mahallemiz, Cumhuriyet Mahallemiz, Karşıyaka Mahallemiz ve Şirinevler Mahallemiz başta olmak üzere muhtelif mahallelerimizde bu program ile birlikte İnşallah şehrimizde 3, 5-4 aylık bir periyot içerisinde çok önemli bir mesafeyi almış olacağız. SOSYAL DESTEK PAKETLERİMİZİN YANINDA MORAL DEĞERLERİ YÜKSELTECEK YAZ ETKİNLİKLERİMİZİ DE BAŞLATTIK1Temmuz itibariyle tedbirli ve temkinli bir normalleşme sürecine girdik. İstedik ki sosyal destek paketlerimizle birlikte, moral değerlerinin yükselmesine de ihtiyaç vardı. 19 Eylül Stadyumunda bir yaz konseriyle halkımıza yeni dönemle ilgili yaza merhaba adı altında bir etkinlik düzenledik. Etkinliklerimiz 10 gün boyunca sürecek. AİLE İŞLETMELERİ YOLUYLA EKONOMİK KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZMahallelerimizde yaklaşık 200. 000 fide dağıtımında bulunmuştuk. Tarımsal sektöründe özellikle üreticilerimizi de desteklemek hatta pandemi dolayısıyla kırsaldaki artan nüfusu toprakla üretim algısıyla buluşturmak için bir etkinlik yapmıştık ve devamında yaklaşık 200 üreticimizi ve genç girişimcimizi de destekleyecek kümes hayvancılığı ve yumurta üretimi konusunda bir çağrıya çıktık. Bu çağrıyla birlikte Altınordu ilçesinde özellikle dezavantajlı gruplarda kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımızla birlikte 200 işletme ki kriterleri sağlamaları halinde bir asgari ücret tutarında bir ekonomik girdi de sağlayarak şehrimizde fındığa bağlı ekonomiyi çeşitlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla burada tarımsal üretimi ve girişimciliği desteklemeye devam edeceğiz. Üreten Ordu hedefine hep birlikte bizde tamamlayıcı desteklerle katkı vermeye çalışıyoruz. Z KUŞAĞI VADİSİ PROJEMİZDE ASFALTI SÖKÜP AĞAÇ DİKECEĞİZ. Prestij projelerimizden bir tanesine daha hayat verdik. Yeni mahallede belediye meydanımızda 200 metrekare olan yeşil alanı 10 kat daha büyüterek, deyim yerindeyse asfaltı söküp ağaç dikerek çevre ve yeşil dostu kimliğimizle 2700 metrekareye çıkaracağımız bir yeşil alan oluşturacağız. ve burada sınırsız internet erişiminin, kütüphanelimizin, kitap kafelerimizin, Down sendromlu kafemizin, mükemmeliyet merkezi ki önümüzdeki günlerde açılışını inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Bu arada diğer sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesi Ceren Özdemir'di. Önümüzdeki eğitim öğretim sürecinde Masal evimizi Ordulu hemşehrilerimize hizmet etmek üzere açmış olacağız. Yaşanabilir, model altyapısı üst yapısıyla üretimden aldığı güçle rekabet eden Turizmde ticarette tarımda teknolojide yarışan bir şehir hayalimiz. Merkezi yatırımlarla güçlenen bir şehiriz. Şehir hastanesi, Üniversitemiz organize sanayi bölgelerimiz ve kapasitemizle yeni ufuklara koşacak bir şehrin alt yapısının oluşmasına katkı veriyoruz.