Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

19.03.2021 16:51
Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, cuma günleri kırsal mahalledeki vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, cuma günleri kırsal mahalledeki vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor.

Her cuma günü ilçenin farklı bir mahallesinde cuma namazını kılan Başkan Tören, sonrasında ise mahalleli ile buluşarak, görüş ve taleplerini dinliyor. Mahallede yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Tören, vatandaşlarla bilgi alışverişinde de bulunuyor.

Son ziyaretinde Kayadibi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tören, mahalle ziyaretleri kapsamında sorun ve sıkıntıları yerinde görerek, müdahale ettiklerini söyledi. Devam eden çalışmaları da birlikte denetlediklerini kaydeden Başkan Tören, "Onların taleplerini dikkate alıyoruz. Bu buluşmalar ile belediye hizmetlerini halkımıza anlatıyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını da yerinde tespit ediyoruz. Özellikle tabi son bir buçuk yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemiden son derece mahzunuz ama bu bir hakikat. Biz de bu toplantılarımızı özellikle orta ve yüksek riskli büyüklerimizin sağlığını korumak adına kısa tutmaya çalışıyoruz. Rabbim evvela büyüklerimize sonra da insanımıza milletimize sağlık afiyet versin" dedi.

Ziyaretlerin son derece verimli geçtiğine de dikkat çeken Başkan Tören, "Düşüncemiz ne olursa olsun biz eser ve hizmet siyasetine inanmış ve bu uğurda 18 yıldır memleketine hizmet eden ve son seçimlerden itibaren Cumhur İttifakı çatısı altında yine memleket insanına ülkesine hizmet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın burada naçizane temsilcisi ve bir o kadar da Altınordu sınırları içerisinde yaşayan oy versin vermesin her bir insanımızın gönlünü şen etmek, rızasını kazanmak ve bu rızayı hak adalet ve eşitlik ölçüsünde tüm Altınordu'ya hizmetler yönüyle yaymak için 23 aydır hem ilçe teşkilatımız hem meclis üyelerimiz hem bizim burada elimiz, gözümüz olan muhtarlarımızla ve temsilcilerimizle birlikte uğraş veriyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor
Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor
Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor - Son Dakika


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