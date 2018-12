Başkan Toru, Çocukların Yüzünü Güldürdü

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün himayesindeki 110 çocuğu yeni kıyafetler ve hediye çekleri ile sevindirdi.

Çocukların yüzlerinin gülmesinin kendileri için herşeyden daha değerli olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Bizim her bir adımımız insan odaklıdır, gelecek odaklıdır. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği ve muhteşem mirasımızın bekçileridir. Mutlu yaşatılmış bir çocukluk, geleceğe dair yapılmış en büyük ve en önemli yatırımdır. Biz bunun bilinciyle hareket ettik bugüne kadar. Her fırsatta onların yanında olduk, onları sevindirmeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki ancak onların yüzü güldüğünde dünya daha yaşanabilir bir yer oluyor. Onlar ne denli mutluysa biz de o denli mutluyuz" diye konuştu.



"Çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu"



Belediye olarak ulaştıkları her ihtiyaç sahibinin mutluluğunda her bir Meramlının payının olduğuna vurgu yapan Toru, bu tür güzel adımların herkese örnek olması gerektiğine dikkat çekti. Kendilerine yardım yapılan çocukların gözlerindeki sevincin her şeye bedel olduğunu söyleyen Fatma Toru, "Bir çocuğun yüzünde bu sevinci görmek bizim için paha biçilemez değerde. Bu tür yardımlar çocuklar için çok daha derin anlamlar ifade ediyor. Özellikle ilgiye daha fazla ihtiyaç duyan bu çocuklarımıza daha fazla destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada bu çocuklarımızın ve onların ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



"Sosyal belediyecilikte Meram farkı"



Meram Belediyesinin son 5 yıl içinde 'Sosyal Belediyecilik' alanında yürüttüğü başarılı projelerle farkını ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Fatma Toru, "Başta toplumumuzun en temel parçası aileyi korumak amacıyla başlattığımız ve bugünde 7 farklı başlık altında hizmet veren 'Ailem Meram'dan Mehmetçiğe Anne Yemeği projemize, ihtiyaç sahibi kesimi koruyup kollayan Sosyal Yardım Merkezimizden Hasta Konukevine, sağlık taramalarımızdan 'İyiki Doğdun Bebek' Projemize, engellilere yönelik çalışmalarımızdan taziye araçlarımızla verdiğimiz hizmetlere kadar hemen hemen her alanda Meramlıların yanında olduk. Fiziki Belediyecilik hizmetlerimizi sosyal hizmetlerle birlikte yürüttük. Tüm bu projelerimizle, vatandaşlarımıza Meramlı olmanın ayrıcalığını yaşattık" şeklinde konuştu.



Her yönüyle güzel bir gün geçiren çocuklar ve aileleri de destekleri için Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya teşekkür etti. - KONYA

