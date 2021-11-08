Başkan Tosun, Azerbaycan Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Azerbaycan, 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği, Şuşa'nın kurtuluş günü ve Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünü "Zafer Bayramı" olarak kutluyor. Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü ve 8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınlayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Azerbaycan'ın elemi elemimiz, zaferi de zaferimizdir. İki devlet tek millet nazarıyla baktığımız kardeş ve dostülke Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Aynı soydan, aynı candan bir milletin evlatları olarak gönül ve kader birliği ile hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren ermeni işgaline karşı kazandığı haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2020 tarihinde hepimiz için büyük anlamı olan Şuşa kurtarılmış, Azerbaycan zaferini ilan etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Azerbaycan Zafer Bayramı'nı kutluyor, 44 gün süren vatan mücadelesi uğrunda şehit düşen aziz kahramanlarımıza rahmet, ailelerine ve Azerbaycan Halkına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.