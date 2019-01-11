Başkan Tosun, Bebekli'de Vatandaşları Dinledi

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Cuma günü ziyaretlerinde Bebekli Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Bebekli Mahalle Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Başkan Tosun, mahallede yaşayan vatandaşlarla buluştu. Ziyarette Başkan Tosun'a, MHP İlçe Teşkilat Başkanı Nazım Baytok eşlik etti. Başkan Tosun, vatandaşın talep ve sorunlarını dinleyerek Bebekli'de Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Kula Belediyesi'nce sürdürülen altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

BAŞKAN TOSUN; "TÜM GAYRETİMİZ, VATANDAŞIMIZIN DERDİNİ ÇÖZMEK"

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tosun, ''Kula'nın kırsal mahallelerinin birçoğunda gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı hizmetiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıran çalışmaları hayata geçirdik. Tabii Bebekli'de bu çalışmaların yürütüldüğü mahallelerimizden birisi fakat burada farklı sebeplerden dolayı çalışmalar bir süre uzadı. Bebekli'de yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını biliyor ve çözmek için çalışıyoruz. Hizmetlerimiz inşallah en kısa zaman içinde tamamlanacak" diye konuştu.