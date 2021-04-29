Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu

29.04.2021 12:32
Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu, System.String[]

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından dolayı 1 Mayıs İşçi Bayramının kısıtlamalara takılacak olması nedeniyle Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun bugün belediye şantiyesinde işçilerle bir araya geldi.

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından dolayı 1 Mayıs İşçi Bayramının kısıtlamalara takılacak olması nedeniyle Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun bugün belediye şantiyesinde işçilerle bir araya geldi.

Ülke genelinde uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma nedeniyle Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun Belediye Şantiyesi'nde çalışan işçilerle bir araya gelerek 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun işçilere yaptığı konuşmada "1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımız kutlu olsun. Bir yılı aşkın süredir mücadele verdiğimiz salgın sürecinde belediye emekçilerimiz ve çalışanlarımızla özverili çalışmalar gerçekleştirdik ve bu nedenle de tüm belediye ve kamu çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Salgın nedeniyle 1 Mayıs işçi bayramımızı meydanlarda coşkuyla kutlayamıyoruz. Umuyorum ki gelecek yıllarda siz değerli emekçi dostlarımızla meydanlarda 1 Mayıs'ın ruhuna uygun bir şekilde kutlama yapmak mümkün olur" dedi.

"Belediye personelimiz elini taşın altına koyarak çok özverili çalışmalar gerçekleştiriyor"

Başkan Tosun konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bizler Bandırma'nın yerel yönetimi olarak her zaman üretenden, emekten, alın terinden yana olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Bizler olabildiğince manevi olarak sizlerin yanında olmaya, sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Çalıştığınız ortamlara gelerek sizleri ziyaret ediyoruz. Toplu sözleşmelerimizde olabildiğince sizlerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kovid19 salgını ile Belediyelerimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarttı. Şu anda Bandırmamızda ve diğer ilçelerde yapılan çalışmaların çoğu Belediyelerimizin üzerinde devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız çok ön plana çıkıyor gerçekten hepsi bizim başımızın tacı çok önemliler olabildiğince biz kendilerini onöre edip destek olmaya çalışıyoruz. Elbette Belediye personelimiz de bu süreçte elini taşın altına koyarak çok özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Ben buradan tüm belediye ve kamu çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl ki 1 Mayısımız da böyle oldu ancak bu günlerin bir an önce geçip gideceğini ve tekrar alanlarda törenlerle coşkulu bir şekilde kutlayacağımızı düşünüyorum. Hepinizin 1 Mayısını en içten dileklerimle kutluyor sevgiler saygılar sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu
Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu
Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu

Tolga Tosun, 1 Mayıs, Emekçi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Bakan Koca Bakan Koca "Türkiye'de de görüldü" demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık         
12:26
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı         
12:14
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı         
11:50
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi         
11:43
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti         
11:01
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 12:52:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement