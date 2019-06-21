Başkan Tosun, Binali Yıldırım'a Destek İçin İstanbul'da

İstanbul'da Kulalı hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Tosun, 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım için destek istedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Manisa'da en yüksek oy oranı ile Cumhur İttifakı'ndan Kula Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tosun, İstanbul'da yapılacak 23 Haziran seçimleri kapsamında Manisa ve Kulalı hemşehrilerinden Cumhur İttifakına destek toplamak için İstanbul'a gitti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ın da aralarında bulunduğu heyetle birlikte İstanbul'da bulunan Başkan Tosun, seçim çalışmalarına destek veriyor. Manisalı hemşeri dernekleriyle buluşacak ve bir dizi temaslarda bulunacak olan Başkan Tosun ve beraberindekiler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek vermek için İstanbul'da yaşayan

Başkan Tosun; "İstanbul, Türkiye'nin Kalbi"

STK temsilcileri ve çeşitli derneklerin üyeleriyle de bir araya gelen Başkan Tosun, AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım için destek istedi. İstanbul MHP İl ve İlçe başkanlıklarını da ziyaret eden Başkan Tosun; "Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. STK'lar ve hemşehri dernekleri ile bir araya geldik. Hemşehrilerimizden Binali Yıldırım'a destekleri konusunda çağrıda bulunduk. Burada bir süre daha çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim ciddi manada İstanbul'da yaşayan Kulalı hemşehrimiz var. Biz İstanbul'daki hemşehrilerimize ulaşarak desteklerini istedik" dedi.