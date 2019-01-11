Başkan Tosun, Çalışan Gazeteciler İle Bir Araya Geldi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kula Kent Ormanı'nda düzenlenen kahvaltıda Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ilçede faaliyet gösteren Ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Tosun'un, günün anlam ve önemi hakkında yaptığı konuşmasıyla başlayan program, gazetecilerin sorularının Başkan Tosun tarafından cevaplanmasıyla devam etti. Hüseyin Tosun kahvaltıda yaptığı konuşmada; " Gazetecilik toplumun bilgilendirilmesi ve kesintisiz haber akışının sağlanması açısından son derece önemli bir görevdir. Halka hizmet etme ve halkın dili olma konusunda canla başla çalışan, her türlü zorluğa ve esnek çalışma saatlerine rağmen büyük fedakarlıkla çalışan riski büyük bir meslektir. Toplumun her alanında önem arz eden gazetecilerin haklarının korunması ve çalışma imkanlarının daha iyi şartlara getirilmesi gazetecilerin, çalışma kalitesini daha da arttıracağını düşünüyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi; 'Gördüklerini, Düşündüklerini, Bildiklerini Samimiyetle Yazmalıdır.' Toplumu aydınlatan ve olaylar içerisinde yer alırken tarafsızlık içerisinde en doğru haberi halka sunmak, saygıyı elden bırakmadan, ahlaklı ve düzgün bir kişiliğe sahip olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, faaliyet gösteren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.'' diye konuştu.