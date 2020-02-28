Başkan Tosun: "Canımız, malımız ve tüm imkânlarımız ile devletimizin yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tosun: 'Canımız, malımız ve tüm imkânlarımız ile devletimizin yanındayız' - Son Dakika

Başkan Tosun: "Canımız, malımız ve tüm imkânlarımız ile devletimizin yanındayız"

6 saat önce

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, İdlip'de görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırı konusunda yaptığı açıklamada, "Canımız, malımız ve tüm imkanlarımız ile devletimizin yanındayız ve verilecek olan her türlü göreve hazırız" dedi.

Başkan Tosun:

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, İdlip'de görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırı konusunda yaptığı açıklamada, "Canımız, malımız ve tüm imkanlarımız ile devletimizin yanındayız ve verilecek olan her türlü göreve hazırız" dedi.


İsmail Tosun, "Ülkemizin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek, ezanımızı dindirmemek ve bayrağı indirmemek için sınırlarımızı güvenlik altına almak amacı ile Suriye'de, İdlip'de görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan alçakça saldırı, bu ülkemizi, sindirmek, susturmak ve bu ülkemizin bekasını tehlikeye sokmak için alçakça planlanan planları şimdiye kadar Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında bozduğumuz gibi şimdi de devletimizin kararlı duruşu ile bozmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Tosun," Gelinen bu süreçte sadece dualarımız ile değil, aynı zamanda canımız, malımız ve tüm imkanlarımız ile devletimizin yanındayız ve verilecek olan her türlü göreve hazırız. Dini, imanı ve vatanı uğruna şehadet şerbeti içen askerlerimize Rabbimizden rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, hüzünlü ailelerin, hüzünlerini paylaşmak, acılarını dindirmek bizlerin boynunun borcudur. Aziz milletimizin başı sağ olsun, Rabbim şanlı Türk ordumuzu bu kutsal görevde muzaffer eylesin" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

İsmail Tosun, İdlip, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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