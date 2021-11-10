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Başkan Tosun'dan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı - Son Dakika

Başkan Tosun'dan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı

10.11.2021 08:22
Başkan Tosun'dan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tosun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 83. yıldönümünde onu bir kez daha özlemle, saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Üzerinden geçen 83 yıla rağmen Atatürk, Türk halkının aklında fikirleriyle, duruşuyla, kişiliğiyle, dünya görüşüyle silinmez bir iz bırakmıştır. 10 Kasım, bir yas günü olarak akıllarda kalmamalı Atatürk'ün bu fikir, düşünce ve ilkelerini hatırlatma, gelecek nesillerde devamını sağlamanın günüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunda ve muasır devletler seviyesine ulaşmasında silah arkadaşları ile birlikte korkusuzca mücadele ederek bizlere bıraktığı bu aziz vatanın değerini bilmeli sahip çıkmalıyız. Türk toplumu olarak birlik ve beraberliğimize leke düşürmek isteyenlere fırsat vermemeli barış içinde yurdumuzda yaşamasını bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve sevgiyle anıyorum, ruhları şad olsun" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Tosun'dan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Tosun'dan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı - Son Dakika
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