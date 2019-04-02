Başkan Tosun'dan Esnafa Teşekkür Ziyareti
22 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci defa Kula Belediye Başkanı olmayı başaran Başkan Hüseyin Tosun İlk gününde manav esnafına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci defa Kula Belediye Başkanı olmayı başaran Hüseyin Tosun, manav esnafını ziyaret ederek verdikleri destek için teşekkür etti.
Teker teker manavları ziyaret ederek ellerini sıkan Başkan Tosun hayırlı işler diledi. Kula'ya ikinci defa hizmet etme yolunda aynı heyecanla çalışacaklarını ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "Bana tekrardan Kula Belediye Başkanı olma hakkı tanıdığınız için tüm Kulalı hemşerilerime teşekkür ederim. 31 Mart Yerel Seçimlerini kazandığımızın bugün birinci günü ve teşekkür ziyaretlerimize esnaflarımızdan başladık. Bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:45 Kaynak: Bültenler
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