Başkan Tosun'dan Miraç Kandili Mesajı

Başkan Tosun mesajında Miraç Kandili'nin, Alemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuk olduğunu belirtti.

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını dileklerini ileterek; "Miraç Kandili Allah'ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Böylesi güzel ve rahmetli bir gün olanMiraç Kandil'ini bir kez daha kutlamanın mutluluğu içerisindeyim. Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, yüce mertebelere erişmek vardır. Miraç, Müslümanların imanlarını pekiştirir ve kardeşlik şuurunu artırır. Böyle güzel bir gecede bizlerde ellerimizi semaya açıp ihlas içinde dualarımızı edelim. Hem kendimiz için ülkemiz, Kulamız ve tüm hısım akrabalarımız için güzellikler, sağlık ve bereketler dileyelim. Bu güzel dileklerimle tüm hemşerilerimin Mübarek Miraç Kandili'ni tebrik eder, şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz" ifadelerini kullandı.